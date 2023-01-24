Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності військовослужбовців. Про це 24 січня повідомили на сайті парламенту.

У другому читанні законопроект №8271 Верховна Рада підтримала 13 грудня. Він передбачає посилення покарання військових за порушення дисципліни. Також закон забороняє судам пом'якшувати покарання військовим за непослух, невиконання наказу, погрози начальникові чи насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою.

За законом також збільшуються строки та штрафи за порушення, запроваджується огляд військовою службою правопорядку резервістів та військовозобов'язаних на факт сп'яніння.

Громадськість та деякі військові виступали проти ухвалення цього закону й 15 грудня зареєстрували петицію з проханням до Володимира Зеленського ветувати його. За добу вона набрала понад 25000 голосів, які й необхідні для розгляду петиції президентом.