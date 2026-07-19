Учасники мітингу відзначились не лише наполегливістю, але й креативністю

У неділю, 19 липня, у центрі Львова вчетверте відбувся мітинг проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова і за звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Акції відбуваються вже чотири дні поспіль, а їхні учасники не мають наміру зупинятись допоки вимоги не будуть враховані.

Відео threads/oleh.kril

Недільний мітинг зібрав на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку ще більше учасників, ніж у суботу, коли люди мітингували, незважаючи на зливу. Вимоги мітингарів не змінились – відставка головкома ЗСУ Олександра Сирського та поновлення на посаді міністра оборони України Михайла Федорова. Останнього президент раптово звільнив цього тижня через конфлікт із Сирським.

Такі ж мітинги сьогодні відбулись у більшості обласних центрів України. Особливо масштабна акція відбулась у Києві.

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У суботу, 18 липня, на тредій день масштабних акцій по всій Україні на вимоги людей вперше відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що чує вимоги протестувальників. Михайло Федоров теж опублікував реакцію у соцмережах, зазначивши, що «зміни обов’язково будуть».

Нагадаємо, Михайла Федорова звільнили 15 липня. Це рішення Зеленського спровокувало масові акції протесту у всіх обласних центрах та менших містах, а також політичну кризу у верхівці влади. Сам Федоров заявив, що причиною його звільнення стало блокування ініціатив Сирським та під час брифінгу назвав 10 головних проблем Міноборони.