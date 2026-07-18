Незважаючи на дощ, львів'яни втретє вийшли на протест проти звільнення Михайла Федорова
Львів’яни третій день поспіль виходять на мітинги проти звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. До цієї вимоги додалась ще одна – звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.
У суботу, 18 липня, люди почали збиратись біля пам’ятника Тарасу Шевченку о 18:00. Дуже скоро площа заповнилась вщент і мітинг не поступався вчорашньому за кількістю учасників. Люди скандували гасла про повернення Михайла Федорова за посаду міністра оборони та звільнення Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ. Таку ж спрямованість мали гасла на картонках, які львів’яни вигадували просто на площі і приносили з дому.
Відео threads/taya.dovzhenko
Також протести сьогодні відбулись у Києві, Одесі, Луцьку, Дніпрі, Черкасах, Житомирі, Вінниці, Чернівцях, Рівному, Івано-Франківську. Мітингували також українці за кордоном.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Володимир Зеленський у вечірньому звернення 18 липня вперше відреагував на масштабні мітинги у містах України Він запевнив, що «чує думку українців». Він повідомив, що провів тривалі розмови з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим.