Мітинг пройшов під рясним дощем

Львів’яни третій день поспіль виходять на мітинги проти звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. До цієї вимоги додалась ще одна – звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

У суботу, 18 липня, люди почали збиратись біля пам’ятника Тарасу Шевченку о 18:00. Дуже скоро площа заповнилась вщент і мітинг не поступався вчорашньому за кількістю учасників. Люди скандували гасла про повернення Михайла Федорова за посаду міністра оборони та звільнення Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ. Таку ж спрямованість мали гасла на картонках, які львів’яни вигадували просто на площі і приносили з дому.

Відео threads/taya.dovzhenko

Також протести сьогодні відбулись у Києві, Одесі, Луцьку, Дніпрі, Черкасах, Житомирі, Вінниці, Чернівцях, Рівному, Івано-Франківську. Мітингували також українці за кордоном.

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Володимир Зеленський у вечірньому звернення 18 липня вперше відреагував на масштабні мітинги у містах України Він запевнив, що «чує думку українців». Він повідомив, що провів тривалі розмови з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим.