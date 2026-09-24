Увечері, 23 вересня, у Тернополі невідомий підпалив відділення «А-Банку» на масиві Східний. Про пожежу рятувальникам повідомили випадкові перехожі. Працівники ДСНС оперативно прибули на місціе та ліквідували загоряння. Правоохоронці встановили, що це був підпал.

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Пожежа у відділенні «А-Банку» сталася на вулиці Лесі Українки. Про це повідомили в телеграм-каналі «ТернопільТруха» близько 21:30 та оприлюднили відео.

За попередньою інформацією, на сходах банківської установи розлили невідому речовину, яка надалі загорілася. Вогонь охопив двері та стіни відділення. Попередньо, внаслідок підпалу ніхто не постраждав.

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На місці працювали рятувальники та поліцейські. В поліції Тернопільщини в коментарі ZAXID.NET повідомили, що це був підпал. Зараз правоохоронці опрацьовують відео на камерах відеоспостереження, щоб знайти зловмисника. Також вирішують питання про відкриття кримінального провадження.