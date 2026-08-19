Агентів РФ затримали біля готелю «Буковина»

Правоохоронці СБУ спільно з поліцією у Чернівцях викрили двох іноземців, які на замовлення РФ підпалили опорну електропідстанцію. Це громадяни однієї з країн Близького сходу. Вони за гроші погодилися підпалити трансформаторну станцію, що живить частину критичної та соціальної інфраструктури обласного центру. Про це повідомили в управлінні СБУ у Чернівецькій області у середу, 19 серпня.

Як встановило розслідування, двоє іноземців приїхали в Україну і шукали в соціальних мережах можливість швидко заробити гроші. Їм написали представники російських спецслужб і запропонували незаконний заробіток.

Іноземці мали підпалити електропідстанцію, що живить частину критичної та соціальної інфраструктури Чернівців. Для виконання завдання ФСБ чоловіки на початку серпня приїхали до обласного центру. Спочатку вони їздили до станції і проводили розвідку, обходили об’єкт кілька разів по периметру.

Коли знайшли місце для прихованого проникнення на його територію, то вирішили наступної доби вчинити підпал. Потім агенти РФ облили бензином трансформатори й територію навколо них, підпалили і втекли.

Співробітники СБУ «по гарячих слідах» встановили особи порушників та упродовж доби затримали їх у Чернівцях. Затримання відбувалося біля готелю «Буковина».

Слідчі повідомили обом іноземцям про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України (закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.