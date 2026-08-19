За державну зраду острожанину загрожує довічне увʼязненння

Правоохоронці затримали 40-річного мешканця Острога, який співпрацював із ФСБ. Чоловік коригував російські атаки по Рівненщині та готувався до виконання замовних вбивств. За скоєне йому загрожує довічне увʼязнення. Про це у середу, 19 серпня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, завербованим виявився місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив через антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування чоловік почав відстежувати пункти базування українських військових, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

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«Щоб виявити місця дислокації військових об’єктів, він об’їжджав місцевість на своєму мотоциклі та знімав навколишню територію на відеореєстратор, вмонтований у шолом. Також агент надав російським спецслужбістам віддалений доступ до свого смартфона та акаунтів у месенджері, куди він скидав координати потенційних цілей», – повідомили в СБУ.

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Згодом острожанин попросив свого російського куратора надати йому зброю та боєприпаси для виконання замовних убивств українських військовослужбовців на Рівненщині. Також він намагався отримати дрон для аеророзвідки позицій Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного під час чергової розвідувальної вилазки поблизу об’єкта українських військ. У нього вилучили відеореєстратор, комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.