Планують відловити та стерилізувати понад 2,2 тис. безпритульних тварин

У середу, 15 вересня, виконавчий комітет Ужгородської міської ради затвердив програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2027–2029 роки.

Як йдеться у документі, зменшити кількість безпритульних тварин в місті мають працівники комунального підприємства «Центр поводження з тваринами», який очолює депутатка Ужгородської міської ради від партії «Слуга народу» Ірина Азізян. Загальний бюджет програми на три роки – 25,5 млн грн.

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Програма передбачає проведення відлову, біостерилізацію з післяопераційною перетримкою, щеплення, лікувальну терапію, прилаштування тварин у нові родини або повернення їх у ареал попереднього перебування.

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Загалом в Ужгороді планують відловити та стерилізувати понад 2,2 тис. безпритульних тварин, витративши на це 17,5 млн грн. Ще 3,7 млн грн піде на перетримку, 2 млн грн – на ветеринарну допомогу та лікувальну терапію, 920 тис. грн – на публікацію просвітницьких матеріалів у ЗМІ тощо.

У переліку витрат за рахунок міського бюджету вказані також доплати та надбавки керівниці комунального підприємства та її підлеглим – за інтенсивність, високі досягнення у праці та роботу у нічний час. Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2027–2029 роки мають завтердити депутати Ужгородської міської ради.