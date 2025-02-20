Наразі на території притулку проживає близько 30 собак

Розмір статутного капіталу комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» збільшили із 300 тис. до 1,3 млн грн. Рішення прийняли на сесії Ужгородської міської ради у четвер, 20 лютого.

Мільйон гривень на собачий притулок, розташований на вул. Єньківській, виділили у 2024 році за «Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств Ужгорода на 2023-2025 роки». На сесії 20 лютого затвердили збільшення статуту КП для державної реєстрації змін до установчих документів.

Рішення прийняли після звернення директорки «Центру поводження з тваринами», депутатки Ужгородської міської ради від партії «Слуга народу» Ірини Азізян.

Наразі на території КП проживає близько 30 собак. «Центр поводження з тваринами» проводить стерилізацію та вакцинацію від сказу безпритульних тварин в Ужгороді, а також відлов, корекцію поведінки та подальше прилаштування собак, які проявляють агресію. Комунальне підприємство створили у травні 2022 року.