На майданчику можна займатися командними видами спорту

На території реабілітаційного центру Unbroken Ukraine у Львові відкрили сучасний спортивний майданчик площею 450 м². Він має накриття, тож пацієнти лікарні та ветерани, які проходять реабілітацію, зможуть займатися там цілий рік. Про це повідомив гендиректор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

За його словами, на майданчику можна займатися на колісних кріслах баскетболом, футболом, волейболом та іншими видами спорту. Простір повністю інклюзивний.

«Для нас це ще один крок у розвитку екосистеми. Адже ми давно не обмежуємося лише лікуванням, мова йде про повне відновлення людини – через її інтереси, зокрема, спорт відіграє тут важливе значення», – наголосив гендиректор.

Новий спортивний майданчик є повністю критим та мультифункціональним. Він пристосований для командних видів спорту. Локація є доступною для людей із різними фізичними можливостями та дозволяє проводити регулярні тренування незалежно від погодних умов.

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фото Першого медобʼєднання Львова

«Молодий вік наших пацієнтів вимагає змін у відновлювальному процесі, адже самих фізичних вправ у реабілітаційному залі далеко недостатньо. Заняття різними видами спорту роблять реабілітацію якіснішою: це не лише емоційне розвантаження, а й тренування фізичних навичок, необхідних у повсякденному житті. Ми бачимо цей приріст функцій у наших пацієнтів, коли вони займаються спортом», – цитує керівника реабілітаційного центру Unbroken Олега Білянського пресслужба Першого медобʼєднання.

Цей проєкт реалізували за гроші з міського бюджету Львова та фінансових ресурсів Першого медобʼєднання. Майданчик збудувала компанія Onur Group.