Чорний дим на території порту в Санкт-Петербурзі 4 липня

У ніч на суботу, 4 липня, безпілотники атакували Ленінградську область Росії. Під удар міг потрапити Петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, де після атаки спалахнула пожежа. Про це повідомили OSINT-проєкти й телеграм-канали.

Місцеві жителі писали про серію вибухів і густий чорний дим, який було видно з різних районів Санкт-Петербурга. За інформацією телеграм-каналу Astra, вогонь охопив резервуари терміналу, розташованого у Вугільній гавані.

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Зазнаається, що пожежа виникла на території АТ «Петербурзький нафтовий термінал», що поблизу Великого порту Санкт-Петербурга. Підприємство є одним із найбільших перевалочних комплексів нафти та нафтопродуктів у Росії й забезпечує їх транспортування залізницею, трубопроводами та морем.

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Телкграм-канал Exilenova+ зазначає, що влучань було багато, однак частина резервуарів на момент атаки була порожньою.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що станом на 08:00 над регіоном нібито збили 67 безпілотників.

Окрім петербурзького порту, БпЛА також атакували порт «Висоцьк» – один із ключових російських портів у східній частині Балтійського моря.

Міністерство оборони РФ підтвердило атаку безпілотників на Ленінградську область. За твердженням відомства, упродовж ночі російська ППО нібито збила 389 дронів.

На момент публікації українське командування не коментувало атаку на території Росії.

Нагадаємо, Петербурзький нафтовий термінал уже ставав ціллю атак Сил оборони України. Зокрема, 3 червня по підприємству також завдали удару, після чого на його території виникла масштабна пожежа.

На території Петербурзького нафтового терміналу площею 37 га до початку атак безпілотників налічувався 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність терміналу становить 12,5 млн тонн на рік. За підсумками 2024 року виручка ПНТ сягнула 8,6 млрд рублів, а прибуток – 5,8 млрд рублів.