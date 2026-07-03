В Росії спостерігається дефіцит авіапалива

Росія готова розпочати імпорт авіаційного палива з Японії після українських атак на її енергетичну інфраструктуру, повідомила у п’ятницю, 3 липня, агенція Reuters із посиланням на власні джерела.

У першій половині липня з міста Тіба в Японії планують відвантажити щонайменше 200 тис. барелів реактивного палива. Далі вантаж планують відправити до південнокорейського порту Йосу.

Після цього авіапаливо планують передати на інші танкери, які рухатимуться до Росії. Кінцевий пункт призначення наразі невідомий.

Журналісти звернулися за коментарями до міністерств енергетики та промисловості Росії, Японії та Південної Кореї, проте відповіді не отримали.

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Аналітична компанія Kpler відстежувала судна, які здійснювали подібне постачання до Росії у 2022 році. Тоді до Владивостока доставили близько 22 тис. барелів авіаційного палива. Водночас експорт російського авіапалива у 2026 році впав приблизно до 13 тис. барелів на день. Основним імпортером була Туреччина. 2025 року Росія експортувала близько 30 тис. барелів авіаційного палива на добу.

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Зазначимо, на тлі українських атак з 1 червня 2026 року Росія повністю заборонила експорт пального для реактивних двигунів для забезпечення «стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку». Це був перший випадок подібної заборони. Обмеження запровадили щонайменше до 31 липня.

Нагадаємо, у середу, 1 липня, агентство Reuters повідомило, що Росія розпочала імпорт бензину з Індії через дефіцит палива. Він виник через українські атаки на енергетичну інфраструктуру ворога.