Головний військовий меморіал у Львові створять на колишньому Марсовому полі

На Полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі у Львові залишилось лише 20 місць. Про це 18 листопада повідомив керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

Зазначається, що мерія вже обрала нову ділянку, де ховатимуть військових, що загинули у російсько-українській війні, однак її локацію поки що не розголошують.

«Понад рік ми опрацьовували різні варіанти і незабаром представимо нову ділянку, яка прийматиме найхоробріших синів та доньок України. Цю локацію раніше обговорювали з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань за Незалежність України, членами якої є ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці, ветерани та інші експерти», – повідомив Євген Бойко.

Нагадаємо, головний військовий меморіал у Львові створять на колишньому Марсовому полі. Він передбачає уніфікацію всіх надмогильних плит у вигляді козацького хреста, створення стіни памʼяті із переліком зниклих безвісти, невеликих зон усамітнення, зелених галявин, а наприкінці центральної алеї запроєктували стелу з фігурою ангела посередині, яка проглядатиметься завдяки грі світла і тіней. Роботи планують розпочати навесні 2026 року.

Ще один військовий меморіал на 278 поховань створять на Голосківському кладовищі.