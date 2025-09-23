Всі поховання уніфікують у вигляді козацьких хрестів

На Голосківському кладовищі створять військовий меморіал на 278 поховань. Відповідний проєкт, розроблений ЛКП «Інститут просторового розвитку», затвердили на засіданні виконавчого комітету ЛМР у вівторок, 23 вересня. Цей простір стане другим у Львові меморіалом новітніх героїв.

Військовий меморіал розмістять на терасах Голосківського кладовища. Крім поховань, які промаркують однаковими пам’ятниками у вигляді козацьких хрестів, на території меморіалу розмістять інформаційний центр і облаштують площу перед цвинтарем. У центрі меморіалу буде тематична скульптура.

На вході в меморіал встановлять флагштоки із символікою прапорів різних підрозділів Сил оборони. Керуючий справами виконкому Євген Бойко уточнив, що проєкт меморіалу погоджували як з родинами загиблих, так і експертами. Невдовзі місто закладе в бюджеті гроші на виконання робіт. Загальна вартість наразі не відома.

Візуалізація Інституту просторового розвитку

«Ми хочемо, щоб незалежно від того, на якому цвинтарі Львівської громади похований Захисник, могили були впізнавані та сприймалися як частина одного меморіального комплексу. Це – про єдність і гідність», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, головний військовий меморіал у Львові створять на колишньому Марсовому полі. Він передбачає уніфікацію всіх надмогильних плит у вигляді козацького хреста, створення стіни памʼяті із переліком зниклих безвісти, невеликих зон усамітнення, зелених галявин, а наприкінці центральної алеї запроєктували стелу з фігурою ангела посередині, яка проглядатиметься завдяки грі світла і тіней. Роботи планують розпочати навесні 2026 року.