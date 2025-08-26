Концепцію меморіалу обрали на архітектурному конкурсі і доопрацювали з військовими і родинами загиблих

У понеділок, 25 серпня, ЛКП «Музей Личаківський цвинтар» уклало договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту поля поховань Личаківського військового меморіалу. Договір оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

Ідеться про проєкт військового меморіалу на вул. Мечникова у Львові, де ховають військових, загиблих в російсько-українській війні. ПКД розроблятиме ФОП Дмитро Райфшнайдер – це один з авторів концепції меморіалу, що перемогла на всеукраїнському архітектурному конкурсі. Співавтором концепції є Віктор Голубєв. Обидва архітектори – з Хмельницького.

Згідно з договором, вартість виготовлення ПКД становить 1,13 млн грн. Проєкт включає влаштування дренажної системи, водопостачання та водовідведення, освітлення й благоустрій території, а також встановлення пам’ятників на Полі почесних поховань. Документацію архітектори мають розробити до 15 січня 2026 року.

Після цього проєкт пройде експертизу і тоді оголосять тендер на проведення робіт. Саме будівництво меморіалу розпочнеться навесні, сказав керуючий справами Львівського виконкому Євген Бойко, повідомила пресслужба ЛМР.

«Паралельно, як і домовлялись з родинами, уже виготовляємо зразки намогильних хрестів і плит з пісковика, терраццо та граніту. Наприкінці вересня зразки хрестів, виконані з різних матеріалів, представлять рідним похованих захисників та захисниць, щоб спільно обрати найкращий взірець для майбутнього меморіалу», – сказав Євген Бойко.

Більше дізнатися про те, як виглядатиме військовий меморіал у Львові можна в матеріалі ZAXID.NET «Цвинтар – це не про камінь, бетон чи проєкт».