Підозри отримали шість лікарів

На Закарпатті викрили схему підміни біологічних зразків, за допомогою якої пацієнтам незаконно оформлювали діагноз туберкульозу. Підозри отримали шість лікарів.

Як повідомили в Офісі генпрокурора у четвер, 5 лютого, організував схему лікар районної поліклініки, залучивши до неї двох лікарів-фтизіатрів обласної лікарні, завідувача поліклініки, лаборантку районної лікарні та пацієнта, що надавав свої зразки для підміни.

«Медпрацівники використовували мокротиння реального хворого, щоб “намалювати” позитивні аналізи іншим людям. Це дозволяло клієнтам проходити ВЛК, отримувати відстрочки від мобілізації або оформлювати групи інвалідності», – зазначили правоохоронці.

Слідчі задокументували щонайменше п’ять випадків встановлення фіктивних діагнозів туберкульозу. Вартість послуги складала до 4 тис. доларів з пацієнта.

Шістьом лікарям інкримінують одержання хабарів за вплив на рішення посадовців (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи та можуть відсторонити від посад.

Зазначимо, що відповідно до наказу Міноборони №402, ступінь придатності до служби залежить від стадії хвороби: особи з активним туберкульозом (із виділенням бактерій) визнаються повністю непридатними, тоді як хворі на клінічно вилікуваний або неактивний туберкульоз можуть бути мобілізовані для служби в частинах забезпечення та тилових підрозділах.