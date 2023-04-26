Підприємець мав можливість розібрати павільйон своїми силами, але не зробив цього

У Львові демонтували кіоск, у якому торгували алкоголем. Йдеться про МАФ на вул. І. Виговського, 69. Це найбільший кіоск, який розібрали в місті за останні роки. Його площа понад 200 м2. Про це у середу 26 квітня, повідомили на Facebook-сторінці департаменту містобудування Львівської міської ради.

МАФ за адресою вул. І. Виговського, 69 був розміщений без правових підстав, не мав паспорта прив’язки та не був внесений до комплексної схеми тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Ба більше, у кіоску площею 234 м2 продавали алкоголь.

Департамент містобудування Львівської міської ради нагадує, що відповідно до ухвали ЛМР від грудня 2019 року, заборонено торгувати алкоголем у тимчасових спорудах. Ця ухвала дозволяє без рішення суду примусово демонтувати павільйони, де продають алкоголь.

«Підприємець мав час і можливість розібрати павільйон своїми силами, але не зробив цього. Власник та орендарі лише забрали товар», – зазначають в департаменті містобудування ЛМР.

Споруду демонтували працівники КП «Адміністративно-технічне управління». Щоб розібрати кіоск, комунальники витратили чотири дні.