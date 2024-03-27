Підприємиця фальсифікат тримала в гаражі на території готелю

На Тернопільщині підприємицю оштрафували за зберігання і нелегальний продаж алкоголю. Жінка домовилася разом з спільником про перевезення, зберіганні та збут незаконно виготовленого спирту. Фальсифікат зберігали в гаражі на території готелю в Бережанах. Суд постановив заплатити двом обвинуваченим по 85 тис. грн в держбюджет.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що жителька Бережан Галина Драган на початку 2023 року вирішила незаконно купити етиловий спирт. Підприємиця не мала ліцензії на право здійснення гуртової торгівлі алкоголем, однак все-таки придбала, потім продавала за роздрібною ціною етиловий спирт. Жінка до своєї справи залучили спільника, місцевого жителя Бережан Володимира Баса.

«Обвинувачена на початку вересня 2023 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбала у невідомих спирт не менше 225 літрів. Далі її спільник перевіз фальсифікат у невстановлене місце. Правоохоронці також встановили, що спільник 22 вересня 2023 року зустрівся з потенційний покупцем, який купив в нього алкоголю на суму понад 15 тис. грн. Зустріч відбувалася неподалік готелю», – йдеться у вироку Бережанського районного суду від 14 березня.

Під час обшуку поліцейські виявиил не менше 225 літрів спирту

Під час обшуку в гаражі виявлено 6 полімерних ємностей об’ємом 10 л кожна, заповнених спиртом.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена та її спільник повністю визнали свою провину. Вони разом з прокурором підписали угоду про визнання винуватості. Також обвинувачені щиро розкаялися.

Суддя Бережанського районного суду Ярослав Музика присудив Галині Драган і її спільнику Володимиру Басу покарання у вигляді штрафу для кожного – 85 тис. грн. Увесь знайдений і незаконно придбаний етиловий спирт – конфіскували. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.