Захворювання у військових діагностували під час проходження ними БЗВП

Представники управління 425-го окремого штурмового полку «Скеля» прокоментували повідомлення про смерті кількох військовослужбовців полку від пневмонії. У відомстві запевняють, що бійці отримували своєчасну медичну допомогу та перебували в задовільних умовах. Про це 27 березня повідомили hromadske та «Радіо Свобода» з посиланням на онлайн-конференцію полку.

Раніше в соцмережах з’явилась інформація про щонайменше п’ятьох військовослужбовців, мобілізованих до «Скелі» у січні-лютому 2026 року, які пізніше померли від пневмонії. Родичі загиблих стверджували, що їхні близькі захворіли під час проходження БЗВП і померли через нібито «халатність лікарів та командування».

В управлінні журналістам прокоментували ситуацію з 34-річним бійцем із Кропивницького Віталієм Салтаном. Чоловік був мобілізований 26 січня, після чого потрапив на навчання до 425 ОШП «Скеля» в Камʼянському. Після кількох днів тренувань військовий захворів, мав кашель та температуру. У «Скелі» кажуть, що 3 лютого Салтана оглянув медичний персонал, його евакуювали 16 лютого, але після шести діб у лікарні чоловік помер від ускладнень.

Причиною смерті військовослужбовця військові та лікарі називають пневмонію, резистентну до більшості антибіотиків. Родичі загиблого сумніваються у цій версії та наполягають на повторній судмедекспертизі, стверджуючи про несвоєчасну допомогу.

У полку додали, що в інших летальних випадках у бійців були супутні захворювання, а в одному випадку вони були пов’язані зі вживанням наркотичних речовин.

«Якщо хтось вважає, що хвороба обирає по шеврону, це ж не так. І говорити, що пневмонія через те, що потрапив у “Скелю”, – це занадто. Усім хворим була надана своєчасна медична допомога. Зауважень до нашого медперсоналу від жодної перевірки не було. Медиками все було зроблено. Ми самі ініціювали ці перевірки – оцінювали медичну службу і місця лікування. Прив’язати підрозділ до пневмонії – це абсурд. Це для нас теж втрата, і ніхто не хотів втрачати людей від хвороб. Внутрішнє службове розслідування проведене. Помилок лікарів не виявлено», – зазначив представник управління полку Костянтин Русанов.

Він додав, що родини військовослужбовців, хворих на пневмонію, зверталися до правоохоронних органів. За фактом смерті військових правоохоронці розпочали кримінальні провадження.