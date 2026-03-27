На Донеччині військових викрили на нарахуванні 9 млн грн незаконних бойових

На Донеччині викрили командира батальйону та його підлеглих на нарахуванні 9 млн грн незаконних «бойових» виплат військовим, які перебували у тилу. Підозри отримали восьмеро військових. Про це у пʼятницю, 27 березня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Серед затриманих – командир батальйону та його заступник з озброєння, а також начальник евакуаційної групи й військовослужбовці технічних підрозділів. За даними слідчих, вони протягом 2023-2024 років вносили до документів неправдиві дані про нібито виконання бойових завдань окремими військовими, за що ті отримували до 100 тис. грн «бойових» виплат. Проте насправді військові перебували у тилу. Слідчі зазначають, що схему організував командир батальйону й привласнив близько половини незаконних виплат.

«Використовуючи службове становище, він залучив підлеглих до підготовки фіктивних рапортів, погодження неправдивих списків та оформлення наказів про виплату додаткової винагороди. Після підписання документів він передавав їх на виконання, забезпечуючи проведення незаконних виплат», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що своїми діями військові завдали державі збитків на 9,3 млн грн. Правоохоронці оголосили комбату та його підлеглим підозри у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Крім того, прокуратура подала клопотання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у січні 2026 року ДБР повідомляло про викриття командира взводу на Донеччині, який організував незаконні бойові виплати підлеглій у тилу.