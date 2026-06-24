Самбірська міська рада сплатить понад 5,2 млн грн за забруднення землі хімічними речовинами
На території, де були відібрані зразки, виявили завищений вміст сульфатів, нітратів та важких металів
Господарський суд Львівської області зобов’язав стягнути з Самбірської міської ради збитки за забруднення та засмічення земельних ділянок. Міська рада має сплатити понад 5,2 млн грн на користь державної екологічної інспекції у Львівській області.
За матеріалами справи, у грудні 2022 року було встановлено факт забруднення трьох земельних ділянок, суміжних з полігоном твердих побутових відходів, які є у власності Самбірської міської ради. Державна екологічна інспекція провела відбір проб ґрунтів. Експертиза підтвердила, що на території, де були відібрані зразки, виявили завищений вміст хімічних речовин: сульфати, нітрати, залізо, кадмій, марганець, цинк, свинець, кобальт, хром та фосфор.
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У ході оцінки завданої шкоди встановлено, що збитки від засмічення перевищують 4,8 млн грн, а забруднення ґрунтів завдало додаткових збитків на суму 451,6 тис. грн. Слідство встановило, що земля, яка зазнала забруднення, належить Самбірській міській раді та розташована в міських межах. Відповідно, саме міська рада несе відповідальність за збереження цієї території від засмічення та забруднення.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Господарський суд задовольнив позов Львівської обласної прокуратури і зобов’язав стягнути з Самбірської міської ради понад 5,2 млн грн збитків, завданих державі через забруднення та засмічення земельної ділянки побутовими відходами. Також з неї стягнуть 63 тис. грн судового збору. Це рішення може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.