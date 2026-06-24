У ході оцінки завданої шкоди встановлено, що збитки від засмічення перевищують 5,2 млн грн

Господарський суд Львівської області зобов’язав стягнути з Самбірської міської ради збитки за забруднення та засмічення земельних ділянок. Міська рада має сплатити понад 5,2 млн грн на користь державної екологічної інспекції у Львівській області.

За матеріалами справи, у грудні 2022 року було встановлено факт забруднення трьох земельних ділянок, суміжних з полігоном твердих побутових відходів, які є у власності Самбірської міської ради. Державна екологічна інспекція провела відбір проб ґрунтів. Експертиза підтвердила, що на території, де були відібрані зразки, виявили завищений вміст хімічних речовин: сульфати, нітрати, залізо, кадмій, марганець, цинк, свинець, кобальт, хром та фосфор.

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У ході оцінки завданої шкоди встановлено, що збитки від засмічення перевищують 4,8 млн грн, а забруднення ґрунтів завдало додаткових збитків на суму 451,6 тис. грн. Слідство встановило, що земля, яка зазнала забруднення, належить Самбірській міській раді та розташована в міських межах. Відповідно, саме міська рада несе відповідальність за збереження цієї території від засмічення та забруднення.

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Господарський суд задовольнив позов Львівської обласної прокуратури і зобов’язав стягнути з Самбірської міської ради понад 5,2 млн грн збитків, завданих державі через забруднення та засмічення земельної ділянки побутовими відходами. Також з неї стягнуть 63 тис. грн судового збору. Це рішення може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.