Земля на ділянці забруднена свинцем, кадмієм та іншими небезпечними речовинами

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про стягнення одного мільйона гривень з Глинянської міськради за забруднення довкілля несанкціонованим сміттєзвалищем. Відповідний позов подавала Пустомитівська окружна прокуратура, повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

Несанкціоноване сміттєзвалище площею понад гектар розташоване на комунальній землі між Глинянами та селом Мазів. На його території зафіксовано завищений вміст небезпечних речовин – фосфору, цинку, кадмію, кобальту, свинцю, міді.

Площа сміттєзвалища - понад гектар (фото прокуратури)

На ділянці виявили забруднення небезпечними для життя людей речовинами (фото прокуратури)

Суд погодився з аргументами прокурорів та повністю задоволив позов, зобов’язавши Глинянську міськраду відшкодувати завдані довкіллю збитки.

Водночас триває досудове розслідування за фактом забруднення чи псування земель (ст. 239 КК України).