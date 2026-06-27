Хуліган перекинув скульптуру скорботної матері

У Дрогобичі 32-річний місцевий мешканець пошкодив меморіал «Жертвам німецької окупації 1941–1944 років». Очевидці оприлюднили відео наруги, а поліцейські відреагували і оперативно затримали зловмисника.

«Сьогодні, 27 червня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеозапис, на якому зафіксовано, як невідомий чоловік на вулиці Ковальській у місті Дрогобич шляхом пошкодження вчиняє наругу над меморіалом пам’яті жертв німецької окупації 1941–1944 років, який є місцем страти нацистами членів українського національно-визвольного руху та цивільного населення у міста», – повідомили у поліції Львівщини.

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Очевидці поширили відео наруги у місцевих фейсбук-спільнотах. На ньому видно, як молодий чоловік перекинув бронзову скульптуру, почав її копати і вигукував щось нерозбірливо. Його хода була непевна, ймовірно, чоловік перебував у нетверезому стані.

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Відео з фейсбуку

На місце виїхали слідчо-оперативна група, представники кримінальної поліції та сектору реагування патрульної поліції Дрогобицького районного відділу поліції. Поліцейські встановили особу правопорушника, зараз його розшукують.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Вже незабаром поліція затримала його, це 32-річний місцевий мешканець: «Встановлено, що чоловік вчинив правопорушення з хуліганських мотивів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння».

Вандала оперативно затримали (фото поліції)

Меморіал «Стіна плачу» вшановує пам’ять жертв німецької окупації 1941–1944 років і є пам’яткою історії місцевого значення. Його встановили 1974 року, автори памʼятника – скульптори Валентин Борисенко та Валентин Подольський. Меморіал складається з бронзової фігури висотою 2,8 м. Це скорботна жінка, яка клякнула на коліно, підняла вгору ліву руку, а правою вказує на місце страти – цегляну стіну, під якою виконували смертні вироки. На стіні у вигляді барельєфів зображені обличчя жертв і людські долоні. Попереду був «вічний вогонь».