На полицях магазинів АТБ з’явилися повідомлення про обмеження

Мережа супермаркетів АТБ від п’ятниці, 28 серпня, тимчасово обмежила продаж низки продуктів. Покупцям дозволили придбати не більше шести одиниць або кілограмів окремих товарів в одному чеку. Про це повідомила пресслужба мережі.

У п’ятницю на полицях магазинів АТБ з’явилися повідомлення про обмеження – не більше шести штук або кілограмів відповідного товару в одному чеку. Обмеження стосуються, зокрема, консервів з риби та м'яса, олії, продуктів швидкого приготування, яєць, круп, та цукру.

Таке саме правило діє і під час покупок онлайн. На сайті АТБ система не дозволяє додати до одного замовлення понад шість товарів із категорій, на які поширюються ліміти.

Продукти, на які ввели обмеження в АТБ, інфографіка Телеграфу

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В АТБ пояснили, що рішення пов’язане не лише з наслідками російських ударів, а й зі збільшенням випадків спекулятивних закупівель. За даними компанії, перекупники почали фактично скуповувати товари оптовими партіями у роздрібних магазинах. У мережі зазначили, що це створює додаткове навантаження на логістику та може ускладнювати безперебійне постачання продуктів покупцям.

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«Окрім ворожих ударів причиною стало збільшення числа випадків спекуляції, коли перекупники фактично роблять оптові закупівлі в наших магазинах. Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана передусім безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах», – йдеться у дописі.

Обмеження мають тимчасовий характер і покликані забезпечити доступність товарів для якомога більшої кількості покупців.

Нагадаємо, Росія знищила близько 90% логістичних складів, які використовували торговельні мережі для зберігання та постачання продуктів. Та як повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, українцям не загрожує голод чи системний дефіцит продуктів. Через знищення складів мережі переходять на інші моделі постачання, зокрема доставку товарів безпосередньо від виробників. Однак така логістика є дорожчою, складнішою та займає більше часу.