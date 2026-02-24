Vodafone підвищує тарифи

Мобільний оператор Vodafone повідомив про планове оновлення умов для тарифів, які більше не доступні для нових підключень. Про зміни розповіла піар-директорка компанії Вікторія Рубан, пише «РБК-Україна».

За її словами, зміни торкнуться не лише вартості пакетів, а й їхнього наповнення. Абоненти отримають більше мобільного інтернету всередині України та додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі. Також буде розширено обсяг послуг у роумінгу в країнах ЄС. Кожен клієнт отримає персональне повідомлення про зміни у своєму тарифі заздалегідь.

У компанії пояснили, що оновлення архівних тарифів необхідне для підтримки якості зв’язку та розвитку мережі. Причини змін пов’язані зі зростанням витрат на енергозабезпечення та резервне живлення базових станцій, необхідністю оновлення обладнання, складною логістикою та високим навантаженням на мережу в умовах відключень світла.

Подорожчання торкнеться популярних лінійок Joice та SuperNet, у середньому вартість зросте на 60–80 грн.

Нові ціни на основні тарифи:

Joice та Joice Start 2023 – з 260 до 330 грн/місяць

Joice Start та Joice Start Special – з 270 до 340 грн за 4 тижні

Joice PRO та Joice PRO 2023 – 390–400 грн замість 320–330 грн

SuperNet Start+ – з 260 до 330 грн/місяць

SuperNet Unlim – з 470 до 520 грн/місяць

Light+ – з 185 до 230 грн за 4 тижні

Найбільше зростання відчують користувачі тарифів Joice MAX (з 450 грн до 520 грн) та SuperNet Turbo (замість 250 грн – 320 грн).

Раніше Vodafone оголосив про підвищення вартості тарифів лінійки Flexx. З січня 2026 року ціни зросли на 50–100 грн. У компанії такий крок пояснювали необхідністю інвестувати у стабільну роботу мережі та її енергостійкість.

До слова, як писав ZAXID.NET, інфляція в Україні збільшилась до 0,7%. У сфері зв’язку зафіксували відчутне зростання цін, зокрема на 4,3%. Це пов’язано з різким підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок – на 33%, а також подорожчанням мобільного зв’язку на 6,1%.