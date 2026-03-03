Найбільший приріст нових клієнтів у lifecell

У лютому 2026 року послугою перенесення номера (MNP) скористалися понад 80 тисяч українських абонентів. Про це свідчить звіт Національної комісії, що регулює електронні комунікації, радіочастотний спектр та поштові послуги.

За даними регулятора, найбільший відтік клієнтів зафіксували у «Київстар» – мережу покинули 47 024 абоненти. Vodafone Україна втратила 35 047 користувачів, lifecell – 4 685. Менший відтік зафіксували в «Тримоб» (95 абонентів) та «Інтертелеком» (78).

Найактивнішим оператором у контексті нових підключень став lifecell – до його мережі перейшли 72 563 абоненти. До «Київстару» приєдналися 7 400 користувачів, до Vodafone Україна – 6 901, «Інтертелеком» – 43, «Тримоб» – 22. Таким чином, у лютому найбільший чистий приріст абонентів показав lifecell.

Як писав ZAXID.NET, «Київстар» повідомив про підвищення тарифів на деякі плани, які не змінювалися понад рік. До слова, у другому кварталі 2025 року прямий дохід «Київстару» склав 11,9% від загального обсягу, завдяки зростанню на 531% до 1,5 млрд грн, передусім завдяки купівлі акцій Uklon.

Також і Vodafone оголосив про підвищення вартості тарифів, зокрема лінійки Flexx. З січня 2026 року ціни зросли на 50–100 грн. Також компанія проведе планове оновлення умов для тарифів, які більше не доступні для нових підключень. Подорожчання торкнеться популярних лінійок Joice та SuperNet, у середньому вартість зросте на 60–80 грн.