«Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківської області та зняла обмеження висадки й посадки пасажирів на станціях регіону після того, як область виключили з «червоної» зони, повідомила прес-служба компанії увечері в п’ятницю, 9 квітня.

Також рішенням державної комісії з ТЕБ і НС «червону» зону введено у Харківській області, проте наразі «Укрзалізниця не буде запроваджувати обмеження на залізничний рух у цьому регіоні.

Як уточнили в «Укрзалізниці», міністерства інфраструктури та охорони здоров’я матимуть тиждень на подання пропозицій щодо організації перевезень у Харківській області.

Раніше сьогодні на позачерговому засіданні державна комісія з ТЕБ і НС вирішила, що Івано-Франківська область вийде з «червоної» зони епідемічної небезпеки з 10 квітня і перейде у «жовту». «Червона» зона в Івано-Франківській області діяла з 26 лютого, а обмеження залізничних перевезень почали діяти з 7 березня.