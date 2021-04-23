«Укрзалізниця» і «Білоруська залізниця» розробили і узгодили угоду про взаємодію в організації електронної реєстрації пасажирів на потяги міжнародного сполучення, які курсують між Білоруссю та Україною. Таким чином, квитки з України до Білорусі й назад можна буде купувати онлайн, не звертаючись до квиткових кас, повідомила в п’ятницю, 23 квітня, прес-служба «Укрзалізниці».

У повідомленні зазначається, що станом на сьогодні відповідне рішення підтримало правління «Укрзалізниці», на черзі – ухвалення рішення білоруськими колегами.

«Після підписання угоди сторонами пасажири здійснюватимуть поїздки у сполученні з Республікою Білорусь за електронними проїзними документами без звернення до квиткової каси», – наголошується в повідомленні.

Міжнародне залізничне сполучення з Білоруссю та іншими країнами Україна припинила через пандемію коронавірусу ще у березні 2020 року.