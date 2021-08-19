Європейський Союз офіційно визнав, що українські Covid-сертифікати в застосунку «Дія» відповідають європейським. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в четвер, 19 серпня.

«Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія», – йдеться в повідомленні.

Представники Мінцифри, МОЗ та ЄС планують провести брифінг в п'ятницю, 19 серпня. На ньому пообіцяли розповісти про проект, технічну частину, як це все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в «Дії».

Covid-сертифікат — це документ у «Дії», який підтверджуватимуть не лише повний курс вакцинації від коронавірусу, а й негативний результат ПЛР-тесту і те, що людина перехворіла ковідом у минулому. Він з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку.

Міністерство цифрової трансформації з 1 липня розпочало бета-тестування Covid-сертифікатів у мобільному додатку «Дія» для користувачів iPhone. Зареєструватися на нього могли ті, хто отримав два щеплення вакциною проти Covid-19. Вже 17 серпня Мінцифри запустило тестування і для користувачів Android.

Окрім самого Covid-сертифікату українці після отримання двох доз вакцини також можуть отримати за потреби і міжнародне свідотство про вакцинацію, яке міститиме інформацію лише про щеплення. Його можна показати під час перетину кордону.

Чим відрізняються ці два документи, як, коли і де їх можна отримати, а також до яких країн можна потрапити зі свідоцтвом про щеплення, а до яких – з Covid-сертифікатом, читайте в нашому матеріалі.