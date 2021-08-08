Угорщина з суботи, 7 серпня, звільнила від ПЛР-тестів, карантину та довідки про вакцинацію українців, які для поїздки до цієї країни використовують наземні пункти пропуску, повідомила консульська служба МЗС України.

Однак для охочих скористатися повітряним транспортом необхідно впродовж 72 годин перед поїздкою здати ПЛР-тест.

Угорщина визнає українські сертифікати про вакцинації, тому ті українці, які пройшли вакцинацію, будуть звільнені від здачі ПЛР-тестів. Від тестів звільнені також діти до 18 років, якщо вони подорожують з дорослими, які мають сертифікат про вакцинацію.

У консульській службі МЗС України нагадали, що для в'їзду в Угорщину громадяни України повинні мати біометричний паспорт для короткострокових поїздок в рамках безвізового режиму, гроші для покриття витрат і туристичну страховку. Поліс для тижневої поїздки в Угорщину коштує 190 грн. Його можна оформити онлайн, а потім зберегти на мобільний телефон або роздрукувати.