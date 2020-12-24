У Червонограді презентували проморолик міста. У ньому подається огляд туристичного потенціалу міста, його пам’яток, спортивних атракцій, руйнуючи стереотипи шахтарського міста.

Ролик зняв благодійний фонд «Фундація розвитку Червонограда» в межах міської програми фінансової підтримки соціально-культурних проектів громадських організацій у 2020 році.

Червоноград і весь регіон відомий насамперед вугільною промисловістю. Але у місті є палац Потоцьких, який, хоч потребує реставрації, проте приймає туристів – у ньому працює філія Львівського музею історії релігій. Палац XVIII ст. є у списку пам’яток, які подали на реставрацію за програмою «Велике будівництво».

Тут розвивають водний туризм – організовують сплави річками. На мототреку «Гірник» проводять змагання зі спідвею.

У планах – організувати промисловий туризм у вугільні шахти, як це вже успішно реалізовують на Кривбасі.

«Червоноград продовжує свій туристичний поступ, і зараз ми працюємо над розвитком і промоцією водного, індустріального, військового туризму та інших напрямків. Любителі активного відпочинку полюбляють у нас сплавлятися річками Солокія, Рата та Західний Буг, а у довколишніх лісах залишилось чимало укріплень Струмилівського укріпрайону часів ІІ світової війни, що є цікавими об'єктами для любителів воєнної тематики», – розповів ZAXID.NET працівник відділу культури Червоноградської міськради та редактор туристичного сайту Krystynopol.info Юрій Гринів.