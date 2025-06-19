Меморандум підписали у Києві під час офіційного старту програми в Україні

Львівщина приєдналась до міжнародної програми Power4JustTransition, яка фінансується урядом Німеччини та сприяє трансформації вугільних регіонів. Як повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, відповідний меморандум підписали у Києві, у середу, 18 червня.

Очільник області повідомив, що Львівщина першою в Україні сформувала бачення майбутнього для власних вугільних громад. Разом із громадами та організацією GIZ Ukraine вже напрацювали перелік із 47 проєктів на понад 10 млрд грн.

«Меморандум підписали у Києві під час офіційного старту програми в Україні. Програма допоможе підтримати людей, створити нові робочі місця, розвивати економіку без вугілля. Усе для того, щоб діти з шахтарських міст отримали більше можливостей. Щоб у громадах з’явилися нові школи, лікарні, туристичні об’єкти, навчальні центри та сучасні послуги. Вже почали втілювати ці проєкти в життя», — зазначив Максим Козицький.

Ініціатива Power4JustTransition має на меті підтримати трансформацію вугільних регіонів для їх сталого розвитку. Проєкт зосереджений на тих вугільних регіонах, які потребують нових економічних можливостей. Це пов'язано з плановою відмовою України від вугілля до 2035 року та наслідками російської агресії. Power4JustTransition впроваджується GIZ за підтримки уряду Німеччини, у партнерстві з Міністерством енергетики та Міністерством розвитку громад і територій України. Програма розрахована на три роки (2025–2028). Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що проєкт зосереджується на чотирьох ключових напрямках: підтримка місцевої економіки, розвиток децентралізованої та диверсифікованої енергетики, людський капітал і екологічна стійкість.

Директорка Power4JustTransition GIZ Україна Міріам Фаульветтер повідомила, що за підтримки уряду Німеччини, GIZ співпрацюватиме з чотирма регіонами: Львівською, Волинською, Дніпропетровською областями та громадою Ладижин у Вінницькій області. Вона зазначила, що новий трирічний проєкт є продовженням чотирирічної ініціативи. За словами Фаульветтер, вже є значні результати попередньої роботи, зокрема на Львівщині.

Як писав виконавчий директор Асоціації вугільних громад України Андрій Табінський у своєму блозі на ZAXID.NET, вдалося втілити чимало важливих ініціатив: перепрофілювати та відкрити нові професійно-технічні навчальні заклади, обладнати заклади охорони здоровʼя (ЦПМСД) відповідно до зелених енергетичних рішень, створити індустріальний парк, розпочати роботу над проєктом «Фабрика-кухня» у Шептицькій громаді, запустити Офіс та Агенцію справедливої трансформації тощо.

«Перепрофілювання закладів професійно-технічної освіти дозволяє випускати спеціалістів у нових, актуальних галузях та зберегти частку молоді в громаді. Наприклад, традиційні спеціальності, пов’язані з вугільною промисловістю, замінюються на такі напрямки, як відновлювана енергетика (монтаж і обслуговування сонячних панелей, систем вітрової енергетики), сучасні виробничі технології (металообробка, 3D-друк, автоматизація виробництва), інформаційні технології (програмування, кібербезпека, технічна підтримка), будівництво та реконструкція (енергоефективні рішення, модернізація інфраструктури)», – повідомив Андрій Табінський.

Він зазначив, що успішний досвід Шептицького може бути застосований і в інших шахтарських регіонах України, де проблема втрати робочих місць у зв’язку із закриттям шахт є особливо актуальною.