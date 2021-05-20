Виступ Сергія Щербича викликав багато запитань у адвокатів

Колишній депутат Комінтернівської райради Сергій Щербич, за нібито викрадення та катування якого засудили Сергія Стерненка та Руслана Демчука, вперше приїхав на розгляд апеляції. Про це пише «Суспільне».

Щербич вперше публічно прокоментував вирок Стеренку та Демчуку. На його думку, рішення судді Віктора Попревича є цілком справедливим та законним. Допит відбувався з перекладачем, оскільки Щербич спілкувався російською, а Стерненко заявив, що не розуміє його. Для захисту поява потерпілого стала несподіванкою, визнав один з адвокатів Стерненка Вадим Оксюта.

Потерпілий надав свої пояснення щодо подій ночі 25 квітня 2015 року. І Стерненка, і Демчука обвинувачують в тому, що вони нібито викрали Щербича, пограбували його та змушували відмовитися від депутатства у Фонтанській сільраді. Пояснення Щербича в цілому збігалися з версією прокуратури. За його твердженням, він був раніше знайомий із обома обвинуваченими та зустрічався із ними, щоб обговорювати діяльність в селах Фонтанка, Лиманське та інших.

«Коли сів до автівки, побачив на передньому сидінні Сергія Стерненка. Ми говорили про Фонтанку, розмова тривала десь 10 хвилин. Потім підсіли ще дві людини, почали мене бити. Намагався вискочити з машини, але не вийшло», – розповів Щербич.

Після цього Стерненко нібито дістав пістолет, а Демчук завів двигун та сказав Сергію стріляти в голову Щербича. Депутат запевняє, що після цього пролунало три постріли, згодом він втратив свідомість.

«Коли я прийшов до тями, машина вже їхала якоюсь з центральних вулиці Фонтанки. Мені одягнули мішок на голову та зв'язали руки. Стерненко говорив з кимось по рації, з'ясовував, чи за ними не слідкують. Скільки саме ми їхали, не пам'ятаю. Потім заїхали на якусь територію, мене кинули на асфальт та побили», – заявив потерпілий.

Потерпілий також стверджує, що його катували в підвалі – стріляли біля голови з пістолета, стискували пальці в плоскогубцях, били по голові та металевою палицею по колінах. Втім, до цього йому надали першу медичну допомогу – витягли гумову кулю з тіла.

Зрозуміти, хто саме це робив, він не може, оскільки голову йому накрили полотняним мішком. У місці, де його катували, Щербич, за його словами, чув голоси Демчука і Стерненка. Останній також координував чиїсь дії по рації, коли його везли від міста зустрічі до якогось підвалу. Там Щербича тримали кілька годин, вимагали, щоб він відмовився від депутатства, потім напоїли горілкою, відвезли до Суворовського районного суду Одеси та залишили в сквері. Двоє невідомих людей погрожували йому та його родині насильством, якщо він не виконає їх вимог, та залишили потерпілого.

Щербич доїхав додому, потім його дружина обробила рани, витягнула зі спини ще одну кулю, а сам він ліг спати. Зранку 26 квітня до нього приїхали друзі, які дізналися про його зникнення з соціальних мереж, та поліція.

Потерпілий Щербич розповідає обставини справи - свою версію подій 2015 року. Стерненко заперечує ці обвинувачення pic.twitter.com/9ByeSunlRj — Michael Shtekel (@mishajedi) May 20, 2021

Виступ Щербича викликав багато запитань у адвокатів Стерненка. Під час їхніх допитів стало відомо, що Щербич упізнавав зброю, з якої в нього стріляли, за фотографіями – не бачивши власне зброї. Також він зауважив, що 26 червня із ним провели дві слідчі дії, а не одну – на це вказував захист Стерненка, зауваживши на ідентичні фотографії та понятих у двох слідчих діях, нібито проведених у різні дні.

Додамо, Сергій Щербич заявив, що сідав до автівки Руслана Демчука та Сергія Стеренка добровільно, оскільки знав їх та довіряв. А сама розмова спочатку мала «дружній характер», допоки до салону не підсіли інші учасники події та не почалася боротьба.

Запитання Щербичу ставив також і сам Стерненко, але суд зняв їх як такі, що не стосуються апеляційної скарги. Активіста цікавило, чи був Щербич членом партії «Родина», руху «Антимайдан» і чи є він зараз членом партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова.

Стерненко: чи були ви членом партії Родина? Чи були членом Антимайдану? Щербич: це не має відношення до кримінальної справи, яку ви скоїли pic.twitter.com/HTbc4z9rfZ — Michael Shtekel (@mishajedi) May 20, 2021

У відповідь Щербич тільки заявив, що ніколи не був сепаратистом, виступав проти екстремізму та підтримує територіальну цілісність України. Спілкуватись із журналістам він не став, залишивши залу суду через інший вихід.

Стерненко: чи були ви членом партії Родина? Чи були членом Антимайдану? Щербич: це не має відношення до кримінальної справи, яку ви скоїли pic.twitter.com/HTbc4z9rfZ — Michael Shtekel (@mishajedi) May 20, 2021

Справа про викрадення Сергія Щербича

23 лютого Приморський районний суд Одеси ув'язнив на 7 років та 3 місяці екс-очільника одеського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука. Крім того суд вирішив конфіскувати половину майна, яке належить засудженим.

Справу, за якою засудили Стерненка та Демчука, суд розглядав упродовж майже п'яти років. Йому інкримінували викрадення й катування тодішнього депутата однієї з районних рад Одещини Сергія Щербича, який керував одеським відділенням партії «Родіна». Також у цій справі ексочільнику одеського «Правого сектору» закидали незаконне зберігання зброї.

За версією слідства, напередодні отримання Щербичем мандату депутата райради в 2015 році, його викликали на зустріч, а звідти відвезли у невідомому напрямку з мішком на голові, били й вимагали відмовитися від депутатства. Слідчі вважають, що одним з чоловіків у масках, які напали на Щербича, був Стерненко. Те саме заявив у суді і сам Щербич.

Стерненко на це відповідав, що справа є сфабрикованою та побудованою «виключно на заяві Щербича». Усі обвинувачення він заперечував. Щодо зберігання зброї Стерненко заявляв, що добровільно видав поліції пневматичний пістолет, колекційний ніж та шумовий пістолет, який начебто визнали вогнепальною зброєю.

Екс-лідер одеського «Правого сектору» пов'язував цю справу з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим, оскільки потерпілий Щербич є членом партії мера «Довіряй ділам» та, за словами Стерненка, другом одеського очільника.