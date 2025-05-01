На перехресті вул. Зелена – Зубрівська встановили новий світлофорний об'єкт

На перехресті вул. Зелена – Зубрівська для підвищення безпеки руху та швидшого виїзду з міста встановили новий світлофорний об’єкт, який працюватиме у режимі «смарт-перехрестя».

Як повідомили у четвер, 1 травня, у ЛКП «Львівавтодор», новий світлофорний об'єкт на вул. Зелена – Зубрівська підвищить безпеку всіх учасників дорожнього руху, а також покращить виїзд з міста через вул. Зелену. Роботи з будівництва виконувала підрядна організація ТОВ «РАУН».

Тут вже встановлено новий сучасний контролер, відеодетектори, транспортні та пішохідні світлофори, а також кнопки виклику пішохідної фази. Наразі триває підключення змонтованого світлофорного обладнання. Світлофори на цьому перехресті у режимі жовтого миготіння запустять у п’ятницю, 2 травня, а після нанесення дорожньої розмітки – cвітлофори запрацюють повноцінно.

«Передусім світлофори тут потрібні для підвищення безпеки руху. Адже за понад рік на цій ділянці сталося 12 ДТП, три з яких – із потерпілими. Поруч розташовані житлові масиви, зупинки громадського транспорту, тому впорядкування руху тут є критично важливим. Крім того, цей світлофорний об’єкт стане додатковим елементом, який покликаний пришвидшити виїзд автомобілів за межі міста», – зазначив директор «Львівавтодору» Микола Власюк.

Світлофорний об’єкт на вул. Зелена – Зубрівська працюватиме в інноваційному режимі керування – «смарт-перехрестя». Завдяки відеодетекторам, які аналізують рух транспорту на кожній смузі (інтенсивність, дистанція між автомобілями, затримки в русі), система розраховує пропозицію зеленого сигналу для відповідного напрямку. Це дозволить зменшити до мінімуму неефективне використання зеленого сигналу світлофора.

Це буде вже п’яте «смарт-перехрестя» у Львові. Такий режим регулювання також працює на перехрестях вул. Пасічна – вул. Пирогівка та вул. Зелена – вул. Вулецька, а також на вул. Зелена – пл. Петрушевича та вул. Зелена – вул. Дороша, які входять у проєкт «смарт-коридору».