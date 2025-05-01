Держоператор тилу був створений в грудні 2023 року

Міністерство оборони створило комісію з реорганізації Державного оператора тилу в межах підготовки для об’єднання з Агенцією оборонних закупівель. Комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов. Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров в четвер, 1 травня.

Умєров пригадав, що Держоператор тилу діяв з кінця 2023 року і був ключовий елемент реформи оборонних закупівель. За час роботи він забезпечив прозорість та економію в понад 26 млрд грн, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain.

«Сьогодні, з метою масштабування розпочатих реформ, я підписав наказ про створення комісії з реорганізації Державного оператора тилу. Її очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель. Комісія працюватиме на базі АОЗ», – ідеться в повідомленні.

За словами міністра оборони, до завершення воєнного стану відомство готує ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій – АОЗ та ДОТ для того, щоб зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська.

«Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи забезпечення. Це – частина великого плану побудови сучасної армії. І ми втілюємо його вже сьогодні», – додав Рустем Умєров.

Нагадаємо, Арсен Жумаділов очолював Державний оператор тилу з грудня 2023 року по березень 2025 року. Наглядова рада закупівельної агенції звільнила його з посади на тлі конфлікту Міноборони та Агентства оборонних закупівель, після якого міністр оборони Рустем Умєров призначив Жумаділова очільником АОЗ. Міноборони відмовилось продовжувати контракт із колишньою головою АОЗ Мариною Безруковою, а також відкликало двох представників від держави з Наглядової ради Агенції – голову Наглядової ради АОЗ, ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира та директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.

Активісти ЦПК звернулися до НАБУ для розслідування зловживань міністром оборони Умєровим через звільнення Безрукової, Чмута і Джигира наприкінці січня. Зазначалось, що Міноборони немає повноважень на непродовження контракту з чинною керівницею, оскільки це повноваження Наглядової ради АОЗ.

У грудні 2024 року Міноборони внесло зміни до статутів як Агентства оборонних закупівель, так і Державного оператора тилу. Серед пропозицій для оновленого статуту був дозвіл Міноборони закупівельним агенціям обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці» без чіткого регулювання. Пропозиції відомства розкритикували активісти та депутати, які назвали зміни загрозою для «політичних рішень» – зокрема, Міноборони могло б обходити рішення Наглядових рад агенцій та мати можливість звільняти «незручних» посадовців.