Кабінет міністрів призначив трьох заступників міністра оборони
Нові призначення, зокрема, мають забезпечити більшу оперативність й ефективність роботи оборонного відомства
Кабінет міністрів України призначив нових заступників міністра оборони Рустема Умерова. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у вівторок, 29 квітня.
За його словами, уряд погодив звільнення Сергія Мельника з посади заступника міністра оборони та Сергія Боєва з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.
Водночас уряд призначив:
- Сергія Боєва першим заступником міністра оборони;
- Олександра Козенка заступником міністра оборони;
- Миколу Шевцова заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель.
Коментуючи призначення нових заступників, міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що зробив «кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для глибшої інтеграції з міжнародними партнерами».
Що відомо про нових заступників міністра оборони
Глава міноборони нагадав, що перший заступник міністра оборони Сергій Боєв раніше був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств.
На новій посаді у відомстві Боєв координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс – від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська.
«Пріоритет Сергія Боєва – розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український ОПК, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності», – додав Умєров.
Генерал-лейтенант Микола Шевцов, який очолював Головне управління логістики Генштабу ЗСУ, зумів налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті. Шевцов надалі займатиметься реформою закупівель та роботою з ринком та виробниками.
«Микола Шевцов разом з АОЗ та ДОТ буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси», – зокрема ідеться в повідомленні.
Олександр Козенко з листопада 2023 року обіймав посаду радника міністра оборони України й відповідав за розвиток державної авіації. Випускник Київського національного економічного університету за спеціальністю міжнародна економіка. Працював у галузі цивільної авіації, обіймав топпосади у низці українських та міжнародних компаній. Він також є засновником і власником кількох компаній.
У 2020-2023 роках працював радником керівника Офісу президента. На новій посаді відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.
Нагадаємо, 11 квітня тодішній перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив про звільнення з міністерства за власним бажанням.