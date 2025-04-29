Уряд призначив нових заступників міністра оборони на засіданні 29 квітня

Кабінет міністрів України призначив нових заступників міністра оборони Рустема Умерова. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у вівторок, 29 квітня.

За його словами, уряд погодив звільнення Сергія Мельника з посади заступника міністра оборони та Сергія Боєва з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Водночас уряд призначив:

Сергія Боєва першим заступником міністра оборони;

першим заступником міністра оборони; Олександра Козенка заступником міністра оборони;

заступником міністра оборони; Миколу Шевцова заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель.

Коментуючи призначення нових заступників, міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що зробив «кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для глибшої інтеграції з міжнародними партнерами».

Що відомо про нових заступників міністра оборони

Глава міноборони нагадав, що перший заступник міністра оборони Сергій Боєв раніше був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

На новій посаді у відомстві Боєв координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс – від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська.

«Пріоритет Сергія Боєва – розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український ОПК, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності», – додав Умєров.

Генерал-лейтенант Микола Шевцов, який очолював Головне управління логістики Генштабу ЗСУ, зумів налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті. Шевцов надалі займатиметься реформою закупівель та роботою з ринком та виробниками.

«Микола Шевцов разом з АОЗ та ДОТ буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси», – зокрема ідеться в повідомленні.

Олександр Козенко з листопада 2023 року обіймав посаду радника міністра оборони України й відповідав за розвиток державної авіації. Випускник Київського національного економічного університету за спеціальністю міжнародна економіка. Працював у галузі цивільної авіації, обіймав топпосади у низці українських та міжнародних компаній. Він також є засновником і власником кількох компаній.

У 2020-2023 роках працював радником керівника Офісу президента. На новій посаді відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

Нагадаємо, 11 квітня тодішній перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив про звільнення з міністерства за власним бажанням.