Нападника затримали охоронці обмінника

У Києві поліція затримала 19-річного студента, який вимагав гроші в касирки обмінника, погрожуючи підірвати вибухівку. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомили в київському управлінні Нацполіції, у четвер, 1 травня, до них звернулась 32-річна касирка і повідомила, що до них у приміщення обмінного пункту валют увірвався хлопець, який вимагав гроші, погрожуючи вибухівкою. Охоронці обмінника змогли зупинити нападника.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту з’ясували, що 19-річний студент київського коледжу зайшов до обмінника, підійшов до касирки та передав їй записку з погрозами підірвати приміщення вибухівкою, яка нібито лежала у нього в пакеті. Аби цього не сталося, зловмисник вимагав 20 тис. доларів.

«Одна з працівниць пункту обміну швидко зреагувала та натиснула кнопку виклику охорони, яка і затримала хлопця та передала його працівникам поліції», – ідеться в повідомленні.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що жодних вибухових пристроїв у затриманого з собою не було. Хлопець також заявив правоохоронцям, що це був пранк, а не розбійний напад. Хоча свої дії на відео він не знімав і жодних помічників, які б фільмували все, що відбувається, з ним не було, кажуть у відомстві.

19-річному затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій поєднаний з проникненням в інше приміщення, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.