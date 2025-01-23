Пасажир наніс таксисту близько 10 ударів, відібрав гроші і на ходу вискочив з авто

Правоохоронці затримали неповнолітнього жителя селища Дубове Тячівського району, який побив і пограбував місцевого таксиста. 17-річного хлопця помістили в ізолятор тимчасового тримання, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 23 січня, інцидент трапився близько першої години ночі в автомобілі 61-річного таксиста. Пасажир із заднього сидіння раптово почав душити чоловіка та наніс йому близько десяти ударів по голові. Нападник силою відібрав у потерпілого мобільний телефон, 3 тис. грн. і на ходу вискочив з авто.

«До нападу причетний 17-річний житель селища Дубове. Зловмисника розшукали та затримали. У нього вилучили викрадені речі, які найближчим часом повернуть потерпілому», – розповіли правоохоронці.

Неповнолітнього помістили в ізолятор тимчасового тримання і обиратимуть запобіжний захід. За розбій, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує від 8 до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.