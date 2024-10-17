16-річну дівчину госпіталізували до Мукачівської обласної дитячої лікарні з отруєнням невідомою речовиною

Правоохоронці підозрюють 19-річного мешканця Мукачівського району у сексуальному насильстві над 16-річною дівчиною. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 16 жовтня, школярка разом із трьома подругами-однолітками розпивали алкогольні напої у компанії повнолітніх юнаків в будинку 19-річного хлопця. Згодом останній викликав для дівчат таксі.

Коли водій побачив, що школярка втратила свідомість через сильне сп’яніння, то зателефонував у «швидку». 16-річну дівчину госпіталізували до Мукачівської обласної дитячої лікарні.

«За висновками лікарів, у неповнолітньої діагностували отруєння невідомою речовиною. Правоохоронці встановили, що 19-річний закарпатець, скориставшись безпорадним станом неповнолітньої, вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру, не пов’язані із проникненням», – інформують у поліції.

Підозрюваного арештували з можливістю внести заставу. За сексуальне насильство, щодо неповнолітньої йому загрожує від п’яти до семи років ув’язнення.