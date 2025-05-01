Василь Лизанчук (зліва) та Іван Михасюк отримуватимуть державну стипендію довічно

Президент Володимир Зеленський призначив довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку. У списку стипендіатів є два професори Львівського національного університету імені Івана Франка – Василь Лизанчук та Іван Михасюк.

Відповідно до указу президента від 29 квітня, стипендіатами стали четверо українських професорів, серед яких двоє – представники ЛНУ імені Івана Франка.

Довічну державну стипендію призначили:

докторові філологічних наук, професорові кафедри радіомовлення i телебачення факультету журналістики, Заслуженому журналісту України 88-річному Василю Лизанчуку;

докторові економічних наук, професорові кафедри економіки підприємства економічного факультету, Заслуженому працівнику освіти України 89-річному Івану Михасюку.

Відповідно до законодавства, розмір такої стипендії, яка виплачується щомісячно, становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на квітень 2025 року – це 3541 грн.