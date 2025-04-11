Богдан Стельмах (зліва) та Йосип Фиштик отримуватимуть стипендії від держави

Президент Володимир Зеленський призначив довічні державні стипендії 17 видатним діячам культури і мистецтва України. У списку стипендіатів відомий львівський письменник, поет Богдан Стельмах та дрогобицький поет-пісняр Йосип Фиштик.

Відповідно до указу президента від 9 квітня, довічні державні стипендії призначені видатним діячам культури і мистецтва, які досягли 70-річного віку, зокрема:

81-річному письменникові, поетові-пісняру, заслуженому діячеві мистецтв України Богдану Стельмаху;

78-річному письменникові, поетові-пісняру, заслуженому діячеві мистецтв України Йосипу Фиштику.

Відповідно до законодавства, розмір такої стипендії, яка виплачується щомісячно, становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на квітень 2025 року – це 3541 грн.

Заслужений діяч мистецтв Йосип Фиштик є автором понад десятка пісенних та поетичних збірок. Його пісні входили до репертуару Раїси Кириченко, Степана Гіги, Анатолія Горчинського та інших відомих виконавців. Йосип Фиштик також працював на радіо, видав низку аудіоальбомів.

Відомий поет, перекладач, драматург Богдан Стельмах є автором слів численних популярних українських пісень – «Тільки раз цвіте любов», «Запроси мене у сни свої» (муз. Володимира Івасюка), «Не забудь» (муз. Богдана-Юрія Янівського), «Світлиця», «Пшеничне перевесло», «Перший сніг», «Весільний марш», «Многая літа» (муз. Ігоря Білозора). Лауреат літературних премій ім. Івана Котляревського (1992), ім. Маркіяна Шашкевича (1994), ім. Лесі Українки (1996), премії «Благовіст» (2004), першої премії конкурсу «Коронація Слова» у номінації «Пісенна лірика» (2015). Заслужений діяч мистецтв України. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та орденом Великого князя Володимира.