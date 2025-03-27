Державні нагороди присвоєна за вагомий внесок у розвиток театрального мистецства

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру. У списку нагороджених – 11 солістів та акторів львівських театрів. Відповідно до указу від 27 березня, звання «Заслужений артист України» присвоєно 11 львів’янам: Бережанському Тарасу Григоровичу – солістові опери – провідному майстру сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької,

Березі Миколі Мечиславовичу – провідному майстру сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса,

Ворочеку Максиму Сергійовичу – солістові опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької,

Зборовській Людмилі Василівні – актрисі Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»,

Марусенку Арсену Володимировичу – артистові балету – провідному майстру сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької,

Міхневичу Ігорю Львовичу – солістові опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької,

Онещак Марії Богданівні – провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса,

Фроловій Тетяні Володимирівні – артистці драми Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки,

Цвєтінській Маріанні Сергіївні – солістці опери – провідному майстру сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької,

Шевчуку Юрію Аркадійовичу – солістові опери – провідному майстру сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької,

Шумейко Марії Григорівні – артистці драми Державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької». Державні нагороди присвоєно «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність».

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