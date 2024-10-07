Співакові було 67 років

Народний артист України Богдан Сташків загинув 7 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Його авто перекинулося на Закарпатті. Загинув 67-річний артист та ще один чоловік, пасажирка авто отримала травми. Про це повідомив прикарпатський сайт «Галка».

ДТП трапилася близько 14:00 у Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт.

«67-річний житель міста Тисмениця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя. В подальшому авто перекинулося на дах. Від отриманих травм на місці ДТП загинув водій та його 59-річний пасажир. Окрім цього, з місця події госпіталізували і 67-річну пасажирку авто», – повідомили у поліції Закарпаття.

BMW Сташкова, що перекинулося на Закарпатті (фото поліції)

Богдан Сташків народився 21 серпня 1957 року в с. Дички Рогатинського району на Прикарпатті. Закінчив Рівненський інститут культури та юридичний факультет Львівського університету. Виступав як артист на українській естраді. Багато гастролював у країнах Європи, Канади та Сполучених Штатів Америки для укарїнської діаспори. Згодом отримав звання народного артиста України.