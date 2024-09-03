Григорій Шумейко помер на 74 році життя

У вівторок, 3 вересня, помер народний артист України, актор Національного театру імені Марії Заньковецької Григорій Шумейко. Про це повідомили на сторінці театру.

«Непоправна втрата у нашому колективі. Сьогодні на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко», – зазначено у повідомленні.

Про чин похорону повідомлять згодом.

Григорій Шумейко народився 1 травня 1951 року у Лубнах на Полтавщині. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого за спеціальністю «актор драми і кіно» та «режисура», а також Театральний інститут ім. Щукіна (режисура). Актор зіграв понад 100 ролей в театрі та кіно і поставив як режисер близько 20 вистав. У 1978 році Григорій Шумейко разом з іншими львів’янами створив театр «Мета», в якому вперше в Україні поставив твори «Маруся Чурай» Ліни Костенко, «Собор» Олеся Гончара, «Вертеп» Валерія Шевчука, виставу «Моє слово» за творами Василя Стефаника, «Мина Мазайло» Миколи Куліша та просвітницькі поетичні вистави про Євгена Плужника, Василя Симоненка та інших.