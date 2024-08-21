Наталія Величко померла у віці 68 років

У Львові у віці 68 років померла багаторічна солістка Львівської опери, заслужена артистка України Наталія Величко.

«Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті Наталії Величко (1956 -2024), багаторічної солістки театру (мецо-сопрано), заслуженої артистки України», – йдеться в повідомленні Львівської опери 21 серпня.

Сцені Львівської національної опери артистка присвятила майже 40 років (1983-2022). У її творчому доробку – понад 40 провідних партій, серед них: Кармен (однойменна опера Ж. Бізе), Флора («Травіата» Дж. Верді), Сузукі («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні), Амнеріс («Аїда» Дж. Верді), Мірабелла («Циганський барон» Й. Штраус), Маддалена, Графиня Чепрано («Ріголетто» Дж. Верді), Фенена («Набукко» Дж. Верді), Лаура («Джоконда» А. Понк'єллі), Розіна («Севільський цирульник» Дж. Россіні), Лола («Сільська честь» П. Масканьї) та низка оперних партій українських композиторів: Настя («Тарас Бульба» М. Лисенка), Одарка («Різдвяна ніч» М. Лисенка) тощо.

Гастролювала у провідних оперних театрах світу, зокрема у Польщі, Іспанії, Італії, Австрії, Лівані.

Детальну інформацію щодо прощання буде оприлюднено згодом.