Зеленський присвоїв звання Заслужений артист України двом львів’янам
Богдан Катриняк (зліва) та Петро Радейко отримали звання Заслужений артист України
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України 22 січня відзначив державними нагородами двох діячів культури Львівщини.
Як повідомили у Львівській ОВА, почесне звання «Заслужений артист України» отримали:
- Богдан Катриняк – начальник кафедри музичного мистецтва Інституту морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
- Петро Радейко – соліст опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
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