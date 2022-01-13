Євген Федорченко помер у віці 75 років

У четвер, 13 січня, у віці 75 років помер народний артист України, актор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові Євген Федорченко. Про це повідомила його донька, львівська журналістка Олена Федорченко.

«Таточку. Як же боляче. Люблю. Про чин похорону повідомлю», – написала Олена Федорченко 13 січня у Facebook.

Євген Федорченко народився у 1946 році на Старосамбірщині. Закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища, а згодом Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Був художнім керівником та режисером-постановником мистецького творчого об’єднання «Ретро шлягер», актором Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Зіграв понад 100 ролей у театрі й кіно. Побував на гастролях у багатьох країнах світу, об'їздив усю Україну.

У 1992 році отримав почесне звання Заслужений артист України, у 2006 році – Народний артист України, а 2007 – звання «Майстер сцени».

Писав вірші, усмішки, п'єси. Автор книги гумору «Я так думаю!».