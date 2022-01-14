У п’ятницю, 14 січня, в театрі ім. Марії Заньковецької у Львові попрощалися з актором Євгеном Федорченком. Віддати шану народному артистові України прийшли його рідні, колеги та віддані глядачі.

Актор Орест Гарда згадує свого сценічного колегу як людину щиру, з хорошим почуттям гумору й умінням гуртувати навколо себе інших. На одній сцені вони працювали 40 років.

«Не знаю, чи в нас ще є такі актори. За його грою спостерігали інші наші колеги з-за куліс. Євген Іванович проживав кожну роль, відштовхуючись від своєї яскравої творчої індивідуальності. У нього завжди хотілось щось узяти: наприклад, коли я грав, то просив його, щоби подивився виставу і, сказав, якщо є якісь зауваження. До них прислухались, бо він не фальшував», – розповів Орест Гарда.

Нагадаємо, у четвер, 13 січня, у віці 75 років помер народний артист України, актор Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької у Львові Євген Федорченко. Протягом театральної кар'єри він зіграв понад 100 ролей, серед яких — у виставах «Пані Міністрова», «Гуцулка Ксеня», «Державна зрада», «Дама з камеліями» та інших. Поховали актора на Личаківському кладовищі.

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