Конфіскована зброя посадовця

Суд у Запоріжжі задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань та передав до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) колекцію зброї колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 750 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР в четвер, 1 травня.

Згідно з досудовим розслідуванням, посадовець незаконно забезпечив своїй дружині виплату майже 1,2 млн грн бойових доплат. Він офіційно працевлаштував її до очолюваної бригади на посаду стрільця, організувавши виплати за нібито участь у бойових діях. Щоб обійти законодавство, подружжя формально розлучилось, однак продовжувало жити разом.

Підозрювані екскомбриг та його дружина

Під час обшуків у фігурантів вилучили значну кількість колекційної зброї, а саме:

три самозарядні карабіни,

дві гвинтівки,

самозарядний пістолет,

помпову рушницю.

Наразі досудове розслідування завершується, матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення підозрюваним, додають у ДБР.