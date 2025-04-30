Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення

Державне бюро розслідувань затримало військового, який самовільно залишив місце служби, а також його матір та брата. За даними слідства, родичі дезертира знали про його місце перебування, однак незаконно отримали виплату, призначену родинам безвісти зниклих військовослужбовців. Про це у середу, 30 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановили слідчі, наприкінці серпня 2023 року військовий самовільно залишив місце служби на Луганщині та сповістив про це своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, а брат дезертира запропонував інсценувати його зникнення, щоб отримати державну виплату.

«Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги», – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, брат дезертира написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу. Правоохоронці викрили злочинну схему та затримали дезертира в Івано-Франківську. Також ДБР затримало родичів військового.

Всім трьом учасниками схеми оголосили підозри у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України). Крім того, військовому, який самовільно залишив місце служби, інкримінують дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України), а його брату – ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада продовжила термін для добровільного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини (СЗЧ) без кримінального покарання до 30 серпня.