Термін добровільного повернення із першого СЗЧ продовжили до 30 серпня 2025 року

Верховна Рада підтримала законопроєкт №13177 про продовження терміну для добровільного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини (СЗЧ) без кримінального покарання до 30 серпня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в середу, 30 квітня.

За це рішення проголосували 282 народних депутати.

Железняк також пояснив основні положення законопроєкту, а саме:

служба військових, які самовільно залишили частину, під час воєнного стану не призупиняється. В іншому випадку для військовослужбовців, які залишили й не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;

термін відсутності військових, які пішли в СЗЧ, не зараховується до вислуги, упродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються;

військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;

військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не зможе претендувати на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом за період відсутності. На цей час члени його сім’ї також не можуть користуватися правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, цей законопроєкт також передбачає впровадження нового функціоналу у застосунку «Армія+», тобто подати рапорт на повернення можна буде онлайн.

Нагадаємо, за даними ДБР, у період з 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року правом добровільного повернення на службу після вчинення СЗЧ без покарання скористались понад 21 тис. військовослужбовців.